Lego-familien fortsætter investeringer i grøn energi

Billund: Investeringen i grøn energi fortsætter for Billund-virksomheden Kirkbi A/S.

Kirkbi A/S har købt aktiemajoriteten i det amerikanske firma Enerparc Inc., der har specialiseret sig i at udvikle solceller og dermed grøn energi.

- Den betydelige majoritetsandel i Enerparc Inc. giver Kirkbi en enestående mulighed for at tage ejerskab i et firma, der har etableret en operationel, kommerciel og skalerbar platform til at give solenergi til mange flere amerikanere. Vi glæder os til at arbejde tæt sammen med Enerparc Inc. og støtte selskabets fremtidige vækst i amerikansk solcelleproduktion, da efterspørgslen er stor, siger Thomas Lau Schleicher, der har titel af chief investment officer, hos Kirkbi A/S ifølge en pressemeddelelse.

Ingen af parterne i handlen ønsker at oplyse, hvor meget Kirkbi A/S har betalt for aktiemajoriteten i det amerikanske firma.