Lego-ejer og børneminister til indvielse: Børnerådet er officielt på plads

Om den opdragelse omfatter forståelse og lydhørhed, eller om der skal restriktioner og hårde ord med på den vej, blev ikke uddybet af Mai Mercado, men måske er der inspiration at hente i Børnerådets kommende arbejde. Der er nemlig netop lavet en stor undersøgelse blandt 5000 skoleelever. Projektet hedder "De pressede unge". Hvad der presser dem, skal det videre arbejde vise, forklarer Per Larsen, formand for Børnerådet, der bød en skare af samarbejdspartnere og naboer indenfor til reception på rådets nye adresse i Billund.

Per Larsen, formand for børnerådet

Statsministeren siger, at ghetto-områderne skal opløses. Jeg så hellere, at siloerne blev revet ned, at det er det enkelte barn og den enkelte familie, der er i centrum - i stedet for systemet. En tidlig indsats er meget vigtig.

Nye øjne fra Fanø

- Når man ser vejrudsigten, er Billund faktisk det koldeste sted i Danmark, men vi har fået en rigtig god og varm modtagelse, lød det fra Per Larsen i sin tale, der hurtigt fik spredt godt humør og smil omkring sig. Efterfølgende gav han ordet til Mai Mercado, der også kan lade sig inspirere af et andet kommende projekt i Børnerådet i sin kamp mod umulige børn og forældre, der tilsyneladende ikke kan finde ud af at opdrage, nemlig små børns trivsel i daginstitutioner. Børnerådet vil også sætte fokus på handicappede børn og børn, der ikke har noget sprog.

- Det er en stor mundfuld, men det er det, vi kan, siger Per Larsen, der kun har haft to medarbejder med fra København, hvoraf en nu er på barsel.

- Nu er vi otte, og vi skal være 12 for at være fuldtallige, men vi presser ikke noget igennem, men laver en glidende overgang, så det hele ikke er oplæring på én gang, forklarer Per Larsen, der ser positivt på skiftet til Billund. For DNA'et, grundkernen, i børnerådet er bevaret, selvom næsten alle retter på hylderne er skiftet ud.

- Nye øjne gør selvfølgelig, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved tingene, og nye perspektiver kommer frem, siger Per Larsen, der har fået medarbejdere, der aldrig ville have søgt jobbet i København. For eksempel er der kommet helt nye øjne fra Fanø.