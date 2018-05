Lego House vinder designpris ved Danish Design Award

- Hjertet i Billunds nye 12.000 kvadratmeter store bygning, Lego House, er de inspirerende oplevelseszoner med lege- og udstillingsområder. Et koncept, der inviterer inden for i en enestående integration af leg og læring. Design, der på en intuitiv måde lykkes med sin formidling af virksomheden og varemærkets filosofi - og samtidig en farverig hyldest til den nordiske tradition for samarbejde, innovation og livslang læring, lyder det i juryens kommentar.

Oppe imod fire konkurrenter

Om kategorien lyder det, at det er "en designpris for løsninger, der taler til menneskers følelser og sanser og simpelthen giver en sublim oplevelse! Denne pris hylder den evne, design har til at fryde vores intellekt, hjerte og sanser. Prisen går til det/den lysende idé, design, produkt, møbel, redskab eller bevægelse, der griber vores tanker og følelser på grund af sin relevans, betydning, enkelhed eller inspiration. Det prisvindende design er funktionelt, let at anvende, menneskeligt, naturligt og en fornøjelse at anvende, samtidig med at det gør en forskel og er kommercielt bæredygtigt."

Lego House var oppe imod fire andre konkurrenter i kategorien, blandt andet kreativ terrorsikring af Nyhavn i København og trådløse høretelefoner fra B&O, men det var altså Lego House, som fascinerede dommerne mest.

Lego House er tidligere blevet kåret som Årets Byggeri 2017 i Danmark af Dansk Byggeri.