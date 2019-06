Lego House optaget i Guinness Rekordbog

Først så det lovende ud, men tiden trak ud, og der måtte arbejdes på højtryk til det sidste for at slå verdensrekorden.

Billund: Der blev bygget til det sidste, mens en officiel repræsentant fra Guinness Rekordbog målte hver en afkrog af det store lejlighedskompleks -bygget af lego.

- Klokken 11 løb vi tør for flere rum, så jeg har en god mavefornemmelse for, at det vil lykkes, sagde Edgaras Racinskas fra Lego, der havde organiseret eventen.

Byggearrangementet er en del af optakten til lanceringen af Legos nye mobilspil "Lego Towers". Her skal spilleren bygge et tårn med forskellige lejligheder, der kan indeholde alt fra en bolig til butikker, restauranter eller måske et fotostudie.

- Denne event er en måde at forbinde den fysiske klods med det digitale. Jeg er meget glad, når jeg ser, hvad der er blevet bygget, for mange af temaerne er med i spillet, sagde Edgaras Racinskas. Spillet bliver lanceret i begyndelsen af juli måned.

Over 500 "lejligheder" er blevet bygget over de seneste tre dage i Lego House, og for at slå rekorden skulle det samlede mål være over 17 kvadratmeter, som resultatet blev ved et særligt Lego minecraft event i London i 2014.