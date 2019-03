Lego House omsatte for 113 millioner kroner i 2018

Billund: Til trods for omkring en halv million gæster, hvoraf cirka halvdelen valgte at lægge de 200 kroner, som en billet til oplevelseszonerne koster, lykkedes det ikke for Lego House at bidrage til et positivt driftsresultat i 2018 for selskabet Koldingvej 2 A/S.

Det er dette selskab, som ejer Lego House, og regnskabet viser, at oplevelseshuset i det centrale Billund står for den primære del af selskabets omsætning. Således omsatte Koldingvej 2 A/S i løbet af året for 118,8 millioner kroner. Af de mange penge kom de 113 millioner kroner fra Lego House, mens den resterende håndfuld millioner stammer fra forskellige former for udlejning.

Alt sammen er medvirkende til, at Koldingvej 2 A/S kom ud af året med et driftsunderskud på 26,6 millioner kroner. Det er dog ikke ensbetydende med, at der er store problemer i selskabet, der er opkaldt efter sin adresse. Selskabet tjente i årets løb nemlig fedt - rundt regnet et par milliarder - på investeringer i en række andre selskaber. Således endte årets resultat i Koldingvej 2 A/S med et overskud på 1,8 milliarder kroner.