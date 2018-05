Lego House går efter en verdensrekord - kom og byg med

Du kan komme og være med til at få Lego House i Guiness Rekordbog. I pinsen skal der nemlig bygges intet mindre end verdens største Lego-mosaik, og alle er velkomne til at give et nap med.

BILLUND: I pinsen - 18. til 21. maj - er der gang i et rekordforsøg hos Lego House i Billund.

Her skal verdens største mosaik nemlig bygges. Den er på i alt 168 kvadratmeter, og du kan være med til at bygge den.

- Det er første gang, siden vi åbnede Lego House sidste år, at vi har et så stort Lego-byggeprojekt i gang sammen med gæsterne. Den færdige mosaik bliver 168 kvadratmeter, hvilket jo er større end et almindeligt parcelhus, så vi går benhårdt efter at blive optaget i Guinness rekordbogen, siger kommunikationschef ved Lego House Trine Nissen i en pressemeddelelse.

Alle gæster i Lego House er velkomne til at bygge med. Byggeriet sker i samarbejde med Legofan-organisationen Fairy Bricks, der har gjort det før. Dog ikke i samme størrelse, men alligevel.

Selvom det forventes, at mange gæster gerne vil give en hånd med, har man alligevel indforskrevet en sværm af skolebørn fra Billund til at komme og sætte ind med en slutspurt onsdag 23. maj. Her dukker officials fra Guiness World Records også op for at måle og afgøre, om verdensrekorden kommer i hus, men det gør den forhåbentligt.

Når mosaikken er målt og fundet rekord-værdig, doneres alle klodserne til velgørenhed. /exp