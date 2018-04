Lego House blandt finalisterne ved Dansk Design Award

Billund: Det blev Årets Byggeri 2017 i Danmark, og nu kan Lego House i Billund vinde endnu en pris.

Oplevelseshuset er således nomineret i kategorien "Feel Good" til Dansk Design Award.

Om kategorien lyder det, at det er "en designpris for løsninger, der taler til menneskers følelser og sanser og simpelthen giver en sublim oplevelse! Denne pris hylder den evne, design har til at fryde vores intellekt, hjerte og sanser. Prisen går til det/den lysende idé, design, produkt, møbel, redskab eller bevægelse, der griber vores tanker og følelser på grund af sin relevans, betydning, enkelhed eller inspiration. Det prisvindende design er funktionelt, let at anvende, menneskeligt, naturligt og en fornøjelse at anvende, samtidig med at det gør en forskel og er kommercielt bæredygtigt."