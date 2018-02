Lego Duplo: - Læg skærmen væk, når du leger med din tumling

Lego duplo vil i de kommende 21 dage inspirere forældre med kampagnen "Forstyr ikke legetid". Afdelingen vil således ikke sende beskeder på sociale medier fra 5 til 8 om aftenen for at inspirere forældre til at lægge telefonen fra sig, når de leger med deres tumling.

Billund: Ipad og TV som babysitter af mindre børn er et omdiskuteret emne - skal de små have skærmtid - og i så fald hvad og hvor lang tid? En anden side af samme sag er forældrenes skærmvaner, som Lego Duplo nu forsøger at skubbe til i en ny 21 dage lang kampagne under overskriften "Do not disturb playtime" - direkte oversat: Forstyr ikke legetid. Kampagnen skal inspirere og udfordre forældre til at lægge deres telefon fra sig, når de kommer hjem fra arbejde og skal lege med deres tumling. De 21 dage kommer sig af, at det ifølge en pressemeddelelse fra Lego Duplo tager 21 dage at nedbryde en vane og skabe en ny I den periode vil Lego Duplo temaet således ikke poste noget på sociale medier i tidsrummet fra klokken 5 eftermiddag til 8 aften.

Nul skærm Kampagnen med ingen skærm til forældre løber fra den 26. februar til den 18. marts og er begrænset til at omfatte Lego Duplo-indhold. Udenfor det fastsatte tidsrum vil afdelingen fortsat offentliggøre inspiration, tips og tricks til leg, reflektioner fra familielivet og diverse eksperter i børn og leg.Man kan deltage og dele sine reflektioner på - naturligvis - de sociale medier ved at bruge #donotdisturbplaytime.