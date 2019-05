Lego-Bugatti bliver udstillet i Lego House

Fra den 16. maj og knap en måned frem er der mulighed for at se en meget speciel legobil i Lego House.

Udstilles frem til 10. juni

Jesper Vilstrup, der er administrerende direktør for Lego House, glæder sig til at vise bilen frem for gæsterne.

- Vores designere og ingeniører fra Kladno-fabrikken i Tjekkiet, der også har bygget de imponerende kæmpemodeller, vi har her i Lego House og i Legoland-parkerne verden over, har gjort et fantastisk arbejde med at genskabe Chirons ikoniske former. At vi kan udstille bilen til glæde for alle gæsterne her i huset, giver ufattelig god mening, da vi jo netop er Legoklodsens hjemsted, siger Jesper Vilstrup ifølge en pressemeddelelse.

Der er brugt i størrelsesordenen 13.000 arbejdstimer på at bygge den temmelig specielle bil, som ligner den Bugatti Chiron, der i sommeren 2018 var udstillet i Lego House.

Bilen bliver afsløret torsdag den 16. maj klokken 13, og den vil efterfølgende kunne ses i Lego Square frem til den 10. juni.