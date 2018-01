Legetek har igen fået gang i udlånene

Det er et år siden, at Legeteket kom frem i lyset igen. Nu bliver stedet godt brugt af forældre, og fra februar er der også åbent for institutioner.

Grindsted: Kuglepuder til et barn, der sidder uroligt. Det er bare én af de ting, man kan låne på Legeteket - en slags bibliotek, der ved frivilliges hjælp er genåbnet og står for at udleje materialer til børn med særlige behov.

Ideen om at give Legeteket liv har vist sig at være god, for siden Legeteket for et år siden kom frem i lyset, er udlånene steget måned for måned. Otte-ti forældre kigger nu indenfor hver gang, det utraditionelle bibliotek har åbent.

- Det er blevet meget mere smidigt i dag, og at der kommer så mange viser jo, at der er et behov, siger Susanne Jensen, specialpædagog og koordinator for de frivillige, som driver Legeteket.