Legepladser skal friskes op for 10 millioner

Alt i alt er der afsat 10 millioner kroner til over en årrække at give de offentlige legepladser i Billund Kommune en overhaling af de større. Det vil ske ved, at der bliver oprettet en række såkaldte kvarterslegepladser. Det er legepladser, som ligger i nærområdet af boligområder og som derfor både kan bruges af de lokale beboere og af eksempelvis dagplejen, som kan tage på tur til disse legepladser.

I september 2016 blev det besluttet at udarbejde en strategi- og handlingsplan for kommunens mange legepladser. Strategien blev endeligt vedtaget i marts 2017, og nu skal politikerne tage stilling til den konkrete handlingsplan. Strategien indeholder målsætninger om, at legepladserne skal invitere til nye fællesskaber, og at de ikke kun skal være for børn. Legepladserne skal være færre, men til gengæld bedre, og der skal tales om legeværdi frem for legeredskab.

Færre med bedre legepladser

Hvis politikerne ender med at nikke ja til handlingsplanen, vil de to første steder, hvor der bliver taget fat, være Tingstedet i Billund samt i Østbyen i Grindsted.

På Tingstedet er der mange legepladser, som alle er blevet vurderet til at være i dårlig stand. Det er planen, at i alt 14 legepladser skal omlægges, og at en enkelt legeplads i området skal opgraderes til at have titel af kvarterslegeplads.

Nogenlunde det samme vil være tilfældet i østbyen i Grindsted. Her er mellem 30 og 34 legepladser blevet vurderet til ikke at leve op til kravene for sikkerhed. Det er derfor planen, at disse legepladser skal omlægges, og at der i området i stedet skal være en enkelt legeplads, som er både større og bedre, og som derfor vil være et sted, hvor folk kan mødes.