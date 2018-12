Lea voksede op med kirkekor - nu giver hun koncert sammen med hele familien

Hårdt for herrerne

Deres far, organist i Grindsted Kirke, Jens Erik Rugager Kristensen, har taget initiativ til at samle hele familien for at give julekoncerter i både Nollund og Lønborg Kirke ved Tarm, og forberedelserne har stået på i noget tid:

- Vi har fået lydfiler fra min far, hvor vi har øvet os hver især, og så har vi mødtes løbende for at øve, og det har været helt fantastisk. I stedet for at mødes som familie for at spise, snakke lidt, spise og så tage hjem igen, har vi mødtes om et fælles projekt, forklarer Lea, hvis mand også synger med i koret.

- Men det har da også været lidt hårdt - især for herrerne. Vi er vant til fars disciplin og alle hans bevægelser, og det han siger, mens de lige har skullet spørge en ekstra gang, siger Lea med et smil.

Sammen med sine søstre er hun vokset op med at synge i kirkekor.

- Vi elskede det. Hver eneste søndag var vi kirke og lærte jule- og påskesalmer. Vi var med far på arbejde, og så var det dejligt at være med i kirken, siger Lea, der husker, at der også var en lille løn på 15 kroner i 3. klasse - en løn, der steg fem kroner for hvert klassetrin.

- Jeg har lært disciplin, i at øve noget, til man har lært det og stor musikalsk forståelse, og så betyder det at komme i kirken alt, fordi jeg tror på Gud, fortæller Lea, der gerne vil give musikken og sangen videre til sine egne børn. Således er hendes datter på syv med til koncerten søndag eftermiddag - og måske også drengene på ni og fire år - hvis der ikke går sceneskræk i den.