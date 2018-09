Lave skatter sender Billund op i top 10 på erhvervsliste

- Vi har fået denne undersøgelse i nogle år efterhånden, og der er ikke noget, andre kommuner hellere vil end komme op i toppen. At vi er blevet i top 10 viser, at vi har gjort mere og mere for erhvervslivet, ellers kunne vi ikke været blevet i top 10 gennem årene. Det viser, at vi er erhvervsvenlig, men dermed ikke sagt, at vi ikke kan gøre det bedre, siger borgmesteren.

Mangel på arbejdskraft

Mangel på kvalificeret arbejdskraft har i nogle år været virksomhedernes største udfordring, og ifølge undersøgelsen er det da også det, som de lokale virksomheder helst ser, at kommunen fremover fokuserer på.

- Det er vores helt store hurdle, og hvordan vi kommer det til livs, ved jeg simpelthen ikke, siger borgmesteren.

Den kategori, som kommunen får lavest vurdering i af DI, er 'kommunens brand'. Det dækker over kommunen evne til at tiltrække og fastholde nye borgere samt antallet af nye virksomheder i kommunen. Mens borgmesteren gerne ser flere borgere i kommunen, er han mere tvivlende omkring den anden del.

- Der er mange, som har et godt lønmodtagerjob, som man er tilfreds med, og så er der ingen, der vil risikere at blive iværksætter. Det er sådan set positivt, at det er et godt sted at få job her, men det er negativt, fordi der så ikke er så mange, som starter ny virksomhed. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg synes, der er bedst. Vi har så mange arbejdspladser, vi har så lav arbejdsløshed, og vi har så mange indpendlere. Så det er en svær kabale at få til at få op, at der samtidig er nogen, som skal starte ny virksomhed, siger borgmesteren.