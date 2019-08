Lav smoothie ved pedalkraft og mød Anne Hjernøe

Oplev lækkerier til ganen, når den fjerde temadag om FNs verdensmål løber af stablen i Billund og Grindsted 16. august kl. 14-18. Denne gang er temaet "Fødevarer i balance".

Billund/Grindsted: Et af de indslag, man kan opleve i forbindelse med den fjerde temadag om FNs verdensmål 16. august, er Anne Hjernøe, som vil fortælle om, hvordan man smagsoptimerer sit måltid ved hjælp af de fem grundsmage. Der vil sandsynligvis også være mulighed for at høre en enkelt røverhistorier fra de seneste tv-produktioner i Mellemøsten med Anne og Anders. Anne Hjernøe gæster Byens Plads i Billund klokken 14 og på Centertorvet i Grindsted klokken 15.

Anne Hjernøe dukker op i både Grindsted og Billund 16. august. PR-foto

Cykel dig til lækker smoothie I Grindsted står Foreningen for Madglæde og Fællesskaber, Hello Kitchen, også klar med smoothiecyklen. Her kan du cykle god energi i form af lækker smag, sund pedalkraft og grøn energi. Nyd efterfølgende din smoothie i et bionedbrydeligt glas. En af de måder, hvorpå du kan gøre en forskel for en bæredygtig fremtid, er desuden ved at bruge lokale råvarer. På Grindstedegnen dyrker landmændene kartofler med stor succes, men hvad ved du egentlig om kartoflen? Hos Grindsted Landbrugsskole kan du teste din viden om kartofler, og samtidig få en smagsprøve på en lækker kartoffelmad. Du kan også blive klogere på ølbrygningsprocessen, mens ølbryggeren fra Karensminde uddeler smagsprøver på sin ale. De første 30 gæster til arrangementet i Grindsted får en gratis is fra Nygaard Ismejeris iskugle, som også vil være at finde på Torvet.

Se en kylling blive slagtet Et af de øvrige indslag for hele familien er "Den omvendte kyllingeburger", hvor en naturvejleder tager publikum med helt tilbage til den levende kylling. Klokken 16.30 kan du se kyllingen blive slagtet. Klokken 16 er der mulighed for at prøvecykle den enkeltstartsrute, som rytterne i PostNord Danmark skal køre torsdag 22. august. Alt hvad man skal gøre, er at møde frem på cykel. Bymidte forum og Grindsted Handelsstandsforening inviterer desuden til fællesspisning på Torvet fra klokken 18 til 22. Der vil være musikalsk underholdning med Plan D hele aftenen. Fra klokken 20 viser biografen den nye speedway-dokumentar "Kongernes Fald".