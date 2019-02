Lars Thomassens krimiroman foregår i hjembyen

Billund: Billund-forfatteren Lars Thomassen er lige nu aktuel med sin nyeste krimiroman "Lad de døde begrave de døde". Bogen er den anden roman i trilogien om præsten og graveren fra Langeland og deres jagt på en morder. Handlingen i den første bog foregik på Langeland, men denne gang er det så lokalt, som det kan blive. De to hovedpersoner skjuler sig nemlig i Billund. Vel at mærke i et Billund, som det så ud i 2008 og 2009.

- Jeg skriver om de steder jeg kender. Jeg bor selv i Billund og har familie på Langeland, forklarer Lars Thomassen.

Ifølge Lars Thomassen har han allerede fået respons fra flere Billund-læsere, som kan genkende beskrivelserne af Superbrugsen og travbanen, der er nogle af de steder, der er med i bogen.

- Jeg har fået henvendelser fra læsere, der kan huske, hvordan Billund så ud før i tiden, og som synes, jeg har beskrevet det hele meget detaljeret, siger Lars Thomassen og tilføjer:

- Men det har jeg altså ikke, for jeg går ikke op i små detaljer. For mig handler det om historien, der skal fremad. Men dét jeg skriver, må give nogle detaljerede billeder i folks hoveder, og det er jeg da glad for.