Lars Løkke om forureningssagen: Grindsted kommer til at rykke ind i folketingsdebatten

Det er positivt for Grindsted-forureningen, at staten har planer om at overtage opgaven, lød det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han torsdag fik en rundvisning i byen.

- Man kan se, hvilket naturskønt område det er, og det står i kontrast til, at der ligger tungmetaller i jorden, at du ikke kan spise fisken fra søen, og at det kan være problematisk at tage grundvand op og bruge til havevanding, sagde statsministeren om byen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var meget betaget af de smukke snedækkede omgivelser, som Engsøen i Grindsted var henlagt i, da han torsdag besøgte byen for at høre om Grindsted-forureningen.

Vi skal ikke nedlægge medarbejderne eller arbejdspladserne. Det er klart, at der vil være en udfordring i at sørge for at gøre det tilstrækkeligt attraktivt for de dygtige kernemedarbejdere, der sidder med opgaven i dag, at fastholde dem i en ny organisation. Det bliver Miljøstyrelsen, der skal have opgaven. Miljøstyrelsen sidder i Odense og Aalborg, og straks det her er aftalt på Christiansborg, skal man i gang med en ordentlig dialog med personaleorganisationerne, fordi det er kæmpevigtigt, at man fastholder dem.

I regeringens sundhedsudspil "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder" lægges der op til at lukke regionerne.Regionerne har i dag opgaven med at undersøge og rydde op efter jordforureninger. Det skal fremover overgå til Miljøstyrelsen ifølge udspillet. Ved at nedlægge sekretariatetsbetjeninger med mere i de fem regioner har regeringen beregnet, at det vil frigøre 500 millioner kroner frem til 2030. De 500 millioner kroner vil regeringen øremærke landets ni største forureningssager - de såkaldte generationsforureninger, der tæller blandt andet Grindstedværket, Kærgård Klitplantage og Høfde 42.

Lars Løkke Rasmussen var torsdag i Grindsted i en time for at høre mere om forureningssagen. Foto: Martin Ravn

- Der får vi nogle synergieffekter - som det hedder med et forfærdeligt ord - og det bliver over år til nogle penge, som vi kan pulje til oprydninger, svarede Lars Løkke Rasmussen på kritikken.

Kritikere af udspillet frygter, at pengene findes på fyringer, og at der dermed forsvinder vigtig viden omkring forureningen. Den frygt deler statsministeren ikke. Pengene skal findes ved besparelser på, at man for eksempel ikke længere skal have administrationer i fem regioner, lod Lars Løkke forstå.

- Hele modellen lægger op til at prioritere ekstra midler. Vi får frigivet noget, der ligner en halv milliard kroner mere over en tiårig periode. Vi taler penge oven på de penge, der i forvejen er til jordforureninger, og som vi kan bruge på at rense op, sagde Lars Løkke Rasmussen.

På pressemødet brugte Lars Løkke Rasmussen meget tid på at understrege, at regeringen ser udspillet som en styrkelse af opgaven med at rydde op efter forureninger.

Anledningen for besøget var regeringens udspil til en sundhedsreform. I udspillet nedlægges regionerne, som i dag også har ansvar for jordforureninger i landet. Bliver udspillet til virkelighed, overgår jordforureningerne - og dermed også Grindsted-forureningen - fremover til staten.

Grindsted kan ende i finansloven

Statsministeren mener også, at Grindsted-forureningen sammen med de otte andre såkaldte generationsforureninger i Danmark får mere fokus ved at komme under staten.

- Jeg føler mig sikker på, at det vil skærpe det politiske ansvar for de store generationsforureninger, at Folketinget får det tættere på. At man ikke bare kan sige: "Det må de finde ud af ude i regionerne." Men at det rykker ind i folketingssalen. Det vil overraske mig såre, om det ikke dukker op i nogle finanslovforhandlinger. Over tid vil der være politiske partier på Christiansborg, der siger, at vi er nødt til at investere mere i det her, tilføjede Lars Løkke Rasmussen.

Adspurgt, om Venstre er parat til at give flere penge til oprydninger end de 500 millioner, var svaret fra Lars Løkke Rasmussen mere vagt:

- Vi er et parti, der kere sig om, at vi passer godt på vores miljø, og jeg er helt sikker på, at det forhold, at Folketinget kommer tættere på, øger sandsynligheden for, at der bliver investeret mere i det fremadrettet.