Lars Hansens fremtid bliver afgjort tidligere end forventet

Oprindeligt var det på Venstres generalforsamling i marts 2020, at Lars Hansens fremtid i partiet skulle afgøres. Nu bliver det dog allerede i september, da Venstre har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Grindsted: Lars Hansens fremtidige rolle i Billund Byråd bliver afgjort tidligere end forventet. Grindsted-politikeren er lige nu løsgænger, efter at bestyrelsen i Venstres kommuneforening har smidt ham ud af partiet. Den beslutning har Lars Hansen dog anket, så det er Venstres medlemmer, der skal beslutte, om han kan fortsætte i partiet. Efter et bestyrelsesmøde i august har Venstre besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling allerede onsdag den 4. september. - Det er for at få sagen afsluttet, siger Ivar Nørlund, formand for Venstre i Billund Kommune.

Man skal ifølge Venstres vedtægter have været medlem i mindst syv dage for at få stemmeret på generalforsamlingen.

Måske ny bestyrelse Formanden tror, at der er høj sandsynlig for, at der er folk fra bestyrelsen, som vil trække sig, hvis bestyrelsens ekskludering af Lars Hansen bliver underkendt af generalforsamlingen. Da partiet samtidig skal godkende opstillingsformen forud for næste kommunalvalg på generalforsamlingen i foråret 2020, vil bestyrelsen have Lars Hansen-sagen afgjort inden da, så en eventuel ny bestyrelse senest er på plads efter generalforsamlingen i foråret. - Vi er nødt til at tage forbehold for alle risici. Den bestyrelse skal have arbejdsro frem mod næste valg, siger Ivar Nørlund. Vil du trække dig, hvis bestyrelsen underkendes? - Kan jeg sidde som formand, hvis jeg bliver underkendt? Det ved jeg ikke. Det kan jeg sikkert godt, men hvor godt ville det fungere? Det er hvis og hvis. Man er i hvert fald nødt til at tage op til revidering, hvis en bestyrelse bliver underkendt. Man kan ikke bare køre videre, som intet var hændt, siger Ivar Nørlund.

Lars Hansen fint tilfreds Lars Hansen selv mener også, at det er fint at få afgjort sagen hurtigst muligt. - Det er en træls sag at have hængende for alle parter, siger Lars Hansen. Skal du så ud og hamstre nye Venstre-medlemmer forud for generalforsamlingen? - Nej, de mennesker, der skal afgøre det, er de mennesker, der er i Venstre. Hvis der er nogen, som melder sig ind for at støtte mig, er det noget, folk selv skal afgøre. Jeg skal ikke ud og agitere for, at man skal melde sig ind, siger Lars Hansen.