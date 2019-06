Lars Hansen går ikke selv: - Jeg er Venstre-mand, indtil Venstre beslutter noget andet

Lars Hansen er meget overrasket over Venstres hovedbestyrelses opfordring til ham om at gå. Hvis Venstre smider ham ud, bliver han løsgænger, fortæller han.

- Den opfordring tager jeg ikke imod. Jeg melder mig ikke ud. Hvis bestyrelsen så vil følge opfordringen op med at ekskludere mig, så må den gøre det. Jeg er liberalt tænkende, jeg er Venstre-mand, og jeg har det godt med Venstres politik. Så er der selvfølgelig engang imellem nogle ting, man ikke er enige om, men så jeg har jo en grundlovssikret ret som politiker til at stemme efter min egen overbevisning. Nu må vi se. Det er ude af mine hænder. Jeg passer min politik, og jeg er Venstre-mand, indtil Venstre beslutter noget andet. Jeg har ikke et problem med Venstre, men Venstres bestyrelse har åbenbart et problem med mig, siger Lars Hansen.

Lars Hansen: Ikke højt til loftet

Lars Hansen fortæller, at han blev meget overrasket over at få opkaldet fra bestyrelsen torsdag aften, hvor de gjorde det klart, at han ikke længere var ønsket i partiet.

Forklaringen fra Venstres kommuneforening om, at det skyldes, at han ikke havde orienteret gruppen om sit ståsted i sagen om grundlovsceremonierne, giver Lars Hansen ikke meget for.

- Jeg havde clearet min holdning af med gruppeformanden, inden vi gik til økonomiudvalgsmøde, hvor jeg havde sagt, hvad jeg ville stemme. Det var der forståelse for, respekt for og accept af. Så stemte jeg imod på ØK, og den fastholdte jeg så i byrådet, hvor jeg heller ikke hørte noget. Torsdag fik jeg så et opkald med en opfordring til at melde mig ud, og hvis jeg ikke ville det, ville de ekskludere mig. Det synes jeg var barsk at få i telefonen, fortæller Lars Hansen.

Bestyrelsesformanden forklaring med, at det kommer oven på en række småepisoder gennem årene, forstår hovedpersonen heller ikke.

- Den er anden gang, jeg stemmer imod. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg stemte imod sammenlægningen af Stenderup Skole og Søndre Skole til Lynghedeskolen. De er de to gange, jeg har stået alene, når vi er gået ud af grupperummet. Hvad vi har diskuteret internt i lukket grupperum og været enig i og ikke enig i, bliver der. Så jeg ved helt ærligt ikke, hvad formanden hentyder. til Vores nu afgående statsminister sagde engang, at der i Venstre var højt til loftet og langt til døren. Men det kan da godt, være, at vi nogle steder kører med et lidt nedsunket loft og en lidt lav dørkarm, siger Lars Hansen.