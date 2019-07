- Jeg håber, at Venstres medlemmer synes, at der er plads til et Venstremedlem, der siger sin mening og holder fast i den, siger han.

Siden er det blandt andet på Facebook strømmet ind med tilkendegivelser fra folk, som bakker ham op i at have en holdning og stå ved den. Det vil han nu have prøvet af ved generalforsamlingen.

Lars Hansen blev smidt ud af partiet i forbindelse med sagen om tvungent håndtryk ved grundlovsceremonier i Billund Kommune. Her stemte Lars Hansen imod. Han blev i første omgang opfordret til selv at gå. Det nægtede han, og så gav bestyrelsen ham sparket.

Grindsted: Byrådsmedlem Lars Hansen accepterer ikke kommunebestyrelsens beslutning om at smide ham ud af Venstre. Han har netop appelleret den afgørelse og sendt en anke til bestyrelsen. Dermed bliver sagen om hans eksklusion til en sag for alle Venstres medlemmer ved generalforsamlingen til foråret.

Personligt

I sin anke skriver Lars Hansen, at han ikke mener, at han har fået en klar og entydig begrundelse for, hvorfor han skulle smides ud. Der er nævnt både håndtrykssagen, debatten om Stenderup Skole samt hans til tider hårde tone i debatten.

Han peger også på, at der tidligere i Venstre har været så højt til loftet, at medlemmer, der direkte udfordrede borgmester Ib Kristensen og gik efter hans post, endte som henholdsvis gruppeformand og formand for et af de politiske udvalg (Robert Terkelsen og Klara Lyskjær Noer). Han nævner også, at tidligere byrådsmedlem Ruth Lauridsen i 2013 var meget kritisk overfor budgettet og blev efter valget formand for social- og sundhedsudvalget.

- Jeg mener ikke, det er politikeren Lars Hansen, de kan have noget imod. Det er personen Lars, de er gået efter. De har bare ledt efter en eller anden mulighed. Jeg er generelt nok bare i vejen i forhold til, hvad der fremadrettet skal ske i Venstre, siger Lars Hansen.

- Skal du da være den nye borgmester?

- Det tror jeg ikke.

Lars Hansen håber, at generalforsamlingen vil underkende bestyrelsens beslutning om at ekskludere ham, så han efter generalforsamlingen igen kan sidde i byrådet for Venstre.