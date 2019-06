Lars Hansen er løsgænger: - Jeg ved godt, at jeg fylder i lokalet

I pressemeddelelsen fra Venstre angives "gentagne tillidsbrud gennem årene som byrådsmedlem for Venstre" som begrundelse for ekskluderingen. Det undrer Lars Hansen sig over.

Lars Hansen mødte sammen med en god ven som bisidder op hos tandlæge Peter Fjordgaard, hvor Venstres møder ofte foregår. Han lagde i sin forsvarstale ikke skjul på, at han gerne ville blive i Venstre. Bestyrelsen ville det dog anderledes, fik han at vide ved et telefonopkald, da han havde forladt mødet.

Den hårde tone

Lars Hansen indrømmer med hensyn til punktet "den lidt hårde tone i gruppelokalet", at han godt kan fylde.

- Jeg fylder meget i gruppelokalet. Jeg ved godt, at jeg kan være meget bastant - både i min kommunikation og i min kropsattitude, men det er jo sådan, jeg er som menneske. Men lige så hurtigt, som jeg har harceleret over et eller andet, lige så hurtigt er jeg nede igen. Søren Lerby sagde engang, at fodbold ikke er for de stumme. Jeg siger, at det er politik heller ikke. Hvis folk bare er tavse og ikke siger noget, så er det jo svært at vide, hvor de er henne, siger han.

- Fortryder du noget af det, du har sagt?

- Nej, jeg fortryder ikke noget, for jeg har altid handlet ud fra min overbevisning, og det bliver jeg ved med. Jeg stemmer der, hvor jeg kan have mig hjerte med - som jeg altid har gjort.