Lars Gyldenkrone er i spidsen for det frivillige beredskab

Lars Gyldenkrone fra Filskov er igen udpeget som kredsleder for de frivillige i beredskabet i Grindsted-Billund-området. Han har været med til at sikre flere medlemmer og elsker sit frivillige arbejde.

Grindsted-Billund: Beredskabsforbundet i Region Syddanmark har igen udpeget Lars Gyldenkrone som kredsleder for Billund-Grindsteds frivillige beredskab.

Marianne Kjær, regionsleder i Region Syddanmark, glæder sig over igen at kunne udpege Lars Gyldenkrone, der på få år har været med til at få antallet af frivillige i Billund-Grindsted til at stige, så man nu er oppe på 20.

- Han er Beredskabsforbundets mand med stort B. Lars formår at samle en kreds af nye og gamle, så de næsten føler sig som en familie. Også på et professionelt plan arbejder de frivillige for Beredskabsforbundet og TrekantBrand med både vagter og operative opgaver. Lars er den helt rigtige kredsleder i Billund-Grindsted og for Beredskabsforbundet, siger Marianne Kjær.