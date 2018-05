Langt til anbefalingerne: Topnomering i Billund vil koste 24 millioner kroner

Billund Kommune: 24 millioner kroner årligt.

Så meget ekstra skal der til, hvis Billund Kommune skal have en normering i vuggestuer og børnehaver, der svarer til BUPL's anbefalinger.

Det viser en udregning, som stammer fra kommunen selv. Udregningen er bestilt af børneudvalget, som har ønsket at se, hvor meget det vil koste at hæve normeringen til forskellige niveauer.

BUPL's anbefalede minimumsnormering er seks børn per voksen i en børnehave. Ifølge Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er der 8,2 børn per personale i en børnehave i Billund Kommune.

Hvis der skal være seks børn per voksen i børnehave og tre børn per voksen i vuggestue, kræver det en merudgift på 24 millioner. Den skrabede model på otte børn per voksen i børnehave og fire børn per voksen i vuggestue vil være en merudgift på 5,5 millioner kroner.

- Vi ligger længst fra de anbefalede normeringer fra BUPL og normeringerne i øvrigt i vores område, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S), formand for børneudvalget, som har bedt forvaltningen om yderligere beregninger i forhold til opnormeringer - for at finde noget midt imellem.

Børneudvalget ønsker således en beregning på, hvad det vil koste med fire børn per voksen i vuggestue og syv børn per voksen i børnehave. Forslaget skal videresendes til budgetforhandlinger, hvor det samlede byråd skal tage stilling til normeringerne.