Langt flere vuggestuepladser kan være på vej

Forældre vil have uddannet personale og fleksibilitet i en vuggestue, og derfor sender børneudvalget nu omkring 30 nye vuggestuepladser i Billund by til budgetforhandlinger.

Billund Kommune: En varm venteliste på vuggestuepladser i Billund by over en længere periode har fået politikerne i børneudvalget til at undersøge mulighederne for at etablere flere vuggestuepladser. Nu kan 30 nye pladser være på vej - hvis altså byrådet vil være med til beslutningen.

I processen har politikerne blandt andet undersøgt forældres motivation for at vælge vuggestue. Forældre til børn i vuggestue og forældre til børn på venteliste er således blevet spurgt om deres valg, og her har uddannet personale og fleksible åbningstider været afgørende for forældrene, der også ser en lettere overgang til børnehave fra vuggestue, der ofte er i samme hus, som en fordel. I samme undersøgelse er der set på andelen af forældre med international baggrund. Her er andelen for henholdsvis indskrevne og ventelistebørn på 30 og 35 procent.

- Det har været lidt en øjenåbner for mig, at forældre efterspørger uddannet personale, siger formand for børneudvalget, Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S), der gerne vil skærpe fokus på dagplejen i forhold til de internationale familier.

- Måske er de mere vant til vuggestue end dagpleje fra større byer, og derfor skal hjemmesiden med info om dagpleje også oversættes til engelsk, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup.