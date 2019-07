Lang vej til søndagsåbent: Floh efterlyser flere butikker med længe åbent

Brian Hansen fra Legekæden/Bog & Idé i Vestergade prøvede for et par år siden at holde en time ekstra åbent både fredag aften og lørdag eftermiddag. Der var dog ingen opbakning fra de øvrige handlende, så han opgav det.

Åbent på Trehøjevej

Næstformand i Grindsted Handelsstandsforening, Kristian Duedahl, er på linje med Brian Hansen angående søndagsåbent i midtbyen.

- Er der kunder og belæg for at gøre det, så gør vi det. Men alle er nødt til at stå sammen om det. Det nytter ikke, hvis det kun er tre butikker, der har åbent, men jeg tror, at det bliver svært at få alle med, så jeg tror ikke rigtig på det, siger Kristian Duedahl, der også er medejer af Sport 24 på Nørre Torv og Sport 24 Outlet på Trehøjevej.

Butikken på Trehøjevej har åbent om søndagen, og ifølge Kristian Duedahl, går det bedre og bedre.

- Der kommer jo mange mennesker om søndagen, da både Jem & Fix og Jysk har åbent. Vi kan se, at det går bedre og bedre om søndagen. Nogle søndage er der mere stille end andre, men på sigt tror jeg på det. Folk skal lige finde ud af det, siger Kristian Duedahl.

Det er i øvrigt også næstformandens opfattelse, at der i år er flere turister i Grindsted i forhold til tidligere år.