Landbrugsrådgiver voksede op i en bus

Billund: 62-årige Henning Therkelsen, Jordrup, er 1. maj ansat som planterådgiver i rådgivningsvirksomheden Sagro.

Henning Therkelsen er agronom-uddannet og stammer oprindeligt fra Tørring, men han har haft en årrække på Sjælland, hvor han også tog sin uddannelse.

Henning Therkelsen stammer fra et traditionel husmandslandbrug på 12 tdr. land, men han er med egne ord vokset op i en bus. Hans bedstefar og far drev nemlig et busselskab, og et sæde foran i farens bus fungerede som hans børnehave.

Han blev siden for alvor inspireret til at tage en landbrugsrelateret uddannelse, da en bofælle i København fortalte om mulighederne.

Efter endt agronom-studie fik han først ansættelse ved Frøsalget i Brørup og siden ved Brørup Landboforening, der efter en række fusioner blev til Sagro.

Henning Therkelsen forlod virksomheden i forlængelse af fusionen, men er nu tilbage og får udgangspunkt i Herning og Billund.