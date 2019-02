Lalandia fejrer konfirmanderne

Billund: Konfirmationen er en stor dag hos de unge - og det er Blå Mandag også. De seneste par år har konfirmanderne kunnet fejre Blå Mandag i Lalandia i Billund, og sådan bliver det også i år, hvor der ventes flere end aldrig før.

Sidste år og forrige år fejrede flere tusinde nyudklækkede konfirmander festdagen i Lalandia i enten Rødby eller Billund. Sammenlignet med 2016 havde man sidste år besøg af godt 23 procent flere konfirmander, og den udvikling skyldes ifølge administrerende direktør i Lalandia, Jan Harrit, blandt andet, at flere unge i dag er blevet opmærksomme på muligheden for at tilbringe dagen i Lalandia.

- Vi har arbejdet hårdt på at skabe mere opmærksomhed om vores blå mandag-arrangementer, og det har givet pote. De unge er vilde med de mange aktiviteter, de får adgang til i Lalandia, hvor de blandt andet kan kaste sig ud i de vilde vandrutsjebaner i Lalandia Aquadome, shoppe i centrets butikker, stå på skøjter og ikke mindst bowle - vel at mærke uden at blive spredt for alle vinde, som det kan ske i storbyerne, siger Jan Harrit, der mener, at de unge er tiltrukket af de mange aktivitetstilbud, mens forældrene vægter trygheden højt.

Han fortæller, at Lalandia endda tilbyder en forældrecafe med gratis wifi.

Over 2.500 har allerede købt en billet, som inkluderer fri adgang til alle aktiviteter samt frokost og aftensbuffet. Der er blå mandag samtlige mandage i både april og maj måned i Lalandia Billund.