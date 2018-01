Børnevenlig kunst i Billund: Lalandia åbner ny sandskulpturpark

- Vi har et stort område ude foran, og vi har hele tiden haft et ønske om at aktivere vores forplads. Der er vi kommet frem til, at det her er noget, som vil passe fint til de mange forskellige aldersgrupper, som kommer i området, fortæller Jan Harrit, som er administrerende direktør i Lalandia.

I løbet af de kommende måneder vil en sandskulpturpark blive bygget op i området foran Lalandia. Helt nøjagtigt er det på det grønne område mellem Espresso House og Lalandias hovedbygning, at det fremover vil være muligt at se en lang række sandskulpturer.

Billund: Selvom der er et godt stykke vej til stranden fra Billund, vil det inden længe blive muligt at få smagen af sandstrand.

- I år bliver temaet dyrenes verden, så der vil sandskulpturerne forestille vilde dyr. I 2019 vil der så komme et nyt tema. Vintermånederne vil så blive brugt på at fjerne de eksisterende sandskulpturer, hvorefter der vil komme nye kunstnere og temaer, siger Jan Harrit.

Sandskulpturparken vil efter planen være klar til åbning i løbet af maj, og herefter er det meningen, at den skal være en permanent del af Lalandia. Indholdet i parken vil dog ændre sig hvert år, så med tiden vil nye kunstnere komme til og med deres egne kunstværker hele tiden sørge for, at der bliver noget nyt at kigge på.

Med placeringen uden for Lalandia vil alle borgere kunne gå igennem skulpturparken, som samlet vil komme til at fylde knap en fodboldbane. I forbindelse med udstillingen vil der desuden blive nogle aktiviteter, så de gæstende børn også selv kan få lov at lege med sandet.

Børnevenlig kunst

Lalandia ønsker ikke at fortælle, hvor mange penge der bliver kastet i sandskulpturparken. Direktøren vil dog gerne fortælle, at han håber på og regner med, at parken kan være med til at skaffe endnu flere besøgende til Billund.

Sandskulpturparken åbner i samme måned som det nye bamsemuseum i midtbyen, og med efterårets åbning af Lego House har besøgende til Billund fået endnu flere attraktioner at beskæftige sig med under deres besøg i byen.

- Vi tror, det kan trække nogle mennesker til. Det vil være en stor oplevelse for dem, som i forvejen er i byen, men vi tror på, at der også vil være nogle, der vil køre hertil for at opleve det, siger Jan Harrit.

Lalandia er traditionelt et sted, hvor familiemedlemmer i alle aldre samles. Her er håbet, at det ved at lave en sandskulpturpark kan være muligt at gøre alle familiens aldersgrupper interesserede i kunst, og at der dermed vil være endnu en aktivitet, som familien kan blive samlet om.

- At kigge på kunst er mange gange noget for den lidt ældre generation. Men når vi laver det på denne måde med sand, er vi med til at gøre kunsten mere børnevenlig, vurderer Jan Harrit.