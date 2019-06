Lalandia åbner 16 meter højt klatretårn

Billund: En ny og 16 meter høj forlystelse er i løbet af den seneste tid skudt i vejret i området foran Lalandia i Billund. Det er et klatretårn, som byder på alt lige fra frit fald til forhindringsbaner højt hævet over jorden.

Klatretårnet, der har fået navnet Adventure Tower, rummer både forhindringsbaner og mulighed for at cykle i 13 meters højde. Der er desuden en mindre forhindringsbane, som er rettet mod børn mellem tre og syv år, og desuden er der fra toppen af tårnet mulighed for at se nyde udsigten over Billund.

- Her fra kan man spejde ud over Billund og se både lufthavnen og Legoland. Med Adventure Tower tilføjer vi endnu en udendørsaktivitet til vores feriecenter, og vi tror på, at den nye forlystelse vil give vores gæster en helt unik oplevelse i højderne med sjove og nervepirrende udfordringer, der giver sus i maven, siger Jan Harrit, der er administrerende direktør i Lalandia.

Adventure Tower er placeret midt i en anden relativt ny attraktion, sandskulpturparken, der for første gang slog dørene op i foråret 2018.