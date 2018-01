Lalandia Cup melder fuldt hus

Flere end 400 hold har meldt sig til årets udgave af Lalandia Cup, som bliver arrangeret af Filskov IF og Blåhøj IF. Seks haller skal i brug for at afvikle stævnet.

- Folk kimer mig ned, fordi de ikke kan komme med, fortæller Claus Junge, som er en af dem, der i Filskov IF trækker et stort læs for at arrangere stævnet.

Stævnet, som er for alle ungdomshold, er arrangeret i et samarbejde mellem Filskov Idrætsforening og Blåhøj Idrætsforening, og foreløbig har flere end 400 hold meldt deres ankomst. Derfor har arrangørerne været nødt til at lukke for tilmelding.

Brug for 150 frivillige

Stævnet kommer til at sprede sig over seks haller: De to i Billund Idrætscenter samt hallerne i Lalandia, Filskov, Blåhøj og Grønbjerg. Cirka 1000 mennesker skal i løbet af weekenden indkvarteres, og det er derfor nødvendigt med en masse frivillige for at få stævnet til at hænge sammen.

I alt skal der bruges omkring 150 frivillige, men det tegner ikke til at blive det store problem at finde de nødvendige hænder.

- Vi har lavet et samarbejde med Blåhøj IF, så de også stiller med frivillige. Der er omkring 50, som allerede har ringet og sagt, at de gerne vil hjælpe os, siger Claus Junge.