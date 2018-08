Billund: Tunnelen under Grindstedvej i Billund er blevet lukket efter et salg af jorden til Kirkbi.

Det betyder, at de bløde trafikanter i stedet skal igennem Kastanjerundkørslen, og for at passe på dem har kommunen udlagt midlertidige bump for at få bilisterne ned i fart.

Men bumpene er bestemt ikke velsete i Billund. Det fremgår af Facebook-debatten under nyheden på jv.dk/billund om bumpene:

Annette Aurelius: - Troede sådanne chikaner skal afmærkes ved skiltning, så man ikke smadrer sin bil, for der er jo ikke lavet hastighedsbegrænsning i området ud over de 50 km/t, man må køre. Men et sådan uheld står vel så for kommunens regning?

Susanne Løvbjerg Jensen: - Det er da heller ikke smart med hensyn til udrykningskøretøjer. De høje bump er da blevet fjernet i nogle byer netop p.g.a, at det var for uhensigtsmæssigt, når der skulle køres med hjertepatienter.

Torben Varming: - Problemet er så bare nu, at flere vælger at tage dem midt imellem, så man undgår dem ved at køre på midterstriben mellem bumpene. Senest i morges var jeg nær blevet torpederet af en modkørende, der valgte lige netop denne løsning. Så skal der permanente bump op, skal de fylde hele vejbanen, ellers får de ikke fuld effekt.

Andre mener, at bumpene bare flytter problemet andre steder hen i byen:

Ulla Amby: - Vi har efterhånden fundet en rute, så vi undgår bumpene, når vi skal fra den ene ende af byen til den anden, men: Det flytter bare problemet til Billund Skolen, for det er der, vi kører forbi fremover. En anden ting er, at vi alle er så fokuserede på at minimere generne ved at køre over bumpene, at vi risikerer at overse trafikanter i rundkørslen, måske især de cyklister, der kører den forkerte vej rundt.

Finn Daugaard Madsen: - Med alle de bump gennem midtbyen tvinges vi jo til at køre forbi skolen. Er det smart? Og ja, har der været så mange ulykker, at det er nødvendig at genere trafikken så meget i Billund by? Tror det ikke