Læserne om Grindsted: - Bymidten har spillet fallit

Hvad kan redde Grindsteds bymidte? Har du en idé? Sådan spurgte vi på Facebook. Se nogle af svarene her:

Karin Kronvold: I kan da starte med at fjerne de to grimme vandkar. De fylder bare.

Gitte Ketchen Hansen: Ja, og plante nogle træer og sætte nogle bænke, så man får lyst til at opholde sig i midtbyen.

Frede Pedersen: Jeg mener, at den bymidte, som vi ser i dag har spillet fallit, ejerne af bygningerne sælger ud, måske skulle kommunen gå ind og købe, rive det hele ned og lave butikscenter med overdækket terrasse, som DF foreslår. Man har jo valgt, at al handel med dagligvarer skal foregå fra Netto og til Glentevej. Bankerne fylder alt for meget i bymidten, Sparekassen har 1/4 del (Borgergade/Vesterbrogade). Og Sydbank lidt mindre.

Lise Hjorth: Må jeg som udvandret Grindstedbarn, der med sorg har set byens forfald og som her på Facebook har fået mange verbale tæv for at nævne det, udtrykke min store glæde og tilfredshed med, at man har indset, at det er ingen skam at søge rådgivning og eksperthjælp, når man så tydeligt ikke magter opgaven selv. Realdania er det helt rigtige valg, efter min mening, det vrimler med smukke redningsløsninger rundt om i landet. Så, til lykke Grindsted, redningen kommer i 12. time. Godt den kom.

Flemming Tiro Lund: Jeg tror på, at det er nostalgien, der skal løfte Grindsted - jeg ved godt, at det er en langhåret projekt, men hvis vi ikke skal starte med at begrænse vores ønsker, så ser jeg, at sjælen i Grindsted er vores banegård, og at Jernbanegade skal være bygade med cafeer, butikker og udsigten op til vores smukke banegård. Bygninger som "Lægeboligen" (Müller-Larsen), det gamle bibliotek og banegården skal gøres bevaringsværdige. Trafikken på de 30 meter, der går forbi banegården (Østergade), skal være med 15 km/t. Og vejen fra Viadukten, mod apoteket, sygehuset, Birkecenteret og videre mod Vestergade, skal gøres mere trafikvenlig, så Østergade bliver aflastet. Der skal være udsigt fra det torv, vi har i dag, til et nyt torv foran banegården.

Sanne Odén: Caféer med udendørs servering (noget af det overdækket, så cafémiljøet ikke er afhængigt af den dansk "sommer") Af og til levende musik! Noget grønt, så man får et naturligt miljø!

Anny Kristensen: Vi manglet et rigtig hyggeligt sted, hvor man kan sidde og få en is om sommeren.