Der er i øjeblikket nok lærere til at dække behovet i Billund Kommune, men udviklingen med generelt færre lærerstuderende vækker bekymring hos både skolechef og lærerkredsformand.

Billund Kommune: TV2 Nyhederne satte forleden fokus på, at der rundt i landet er stigende problemer med at tiltrække uddannede lærere til folkeskolerne, som betyder, at relativt mange vikarer uden formelle lærerkompetencer varetager undervisningen.

Indtil videre fylder det dog ikke særlig meget i Billund Kommune, lyder det fra skolechef Morten Kirk Jensen.

- Det er ikke min opfattelse, at vi generelt har rekrutteringsproblemer til faste stillinger, siger han.

Ifølge skolechefen hentes ikke-læreruddannet arbejdskraft primært ind på skolerne, hvis der pludselig opstår sygefravær, som man ikke på anden måde kan planlægge sig ud af.

- Vi vil til enhver tid foretrække nogle af klassens øvrige lærere til fleksibelt at varetage de skemahuller, der måtte opstå, og det lykkes heldigvis langt hen ad vejen, siger Morten Kirk Jensen og slår fast, at vikarer kun i sjældne tilfælde indgår som en del af den faste planlægning.