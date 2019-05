Fra lørdag den 11. maj er det muligt at lære at løbe fem kilometer, når Runners DK Billund starter deres løbeprogram op.

Billund: Det er en kendsgerning, at det er sundt at få rørt sig, men det er ikke altid lige let selv at finde motivationen og komme i gang. Der er dog hjælp at hente, for fra i næste uge starter løbefællesskabet "Runners DK" et 12 ugers program op, hvor man gratis lærer at løbe 5 kilometer.

- Jeg håber at aktivere nogle mennesker, som måske ikke har vidst, hvordan de skulle gribe det at løbe an. Med programmet håber jeg at skabe et fællesskab blandt løbere, for det er det, jeg selv brænder for, siger Pernille Salling Damgaard Madsen, der er ambassadør for Runners DK Billund og selv en aktiv løber.

Følger man programmet, skal man stræbe efter at træne tre gange om ugen. For nogen kan det måske lyde af meget, men Pernille forsikrer, at alle vil kunne være med.

- Det er et meget skånsomt program, og man træner ikke mere end 15 til 40 minutter per træningsgang.