Lægehuset i Grindsted er ikke klar endnu - men du kan stadig komme til læge

- Vi har nu været på besøg for at se, om forholdene var i orden i forhold til byggetilladelsen. Det kan vi konstatere, de ikke helt er. Men med den korte tid, der har været til klargøringen til lægehus og ikke mindst i forhold til, at vi selvfølgelig ønsker, at lægehuset kan åbne, så patienterne kan komme til lægen, har vi givet en midlertidig tilladelse, siger Anette Kold, planchef i Billund Kommune, via en pressemeddelelse.

I begyndelsen af januar fik ejeren af Skolegade 22 i Grindsted en byggetilladelse til at gå i gang med at klargøre bygningen og omkringliggende arealer til lægehuset.

Handicaptoilet

Et af de forhold, der skal bringes i orden er indretning af handicaptoilet. Bygningens ejer har i januar ansøgt om dispensation til pladsforhold på handicaptoilet.

Kommunen har drøftet sagen med Handicaprådet, som udtrykte stor betænkelighed ved en sådan dispensation. Kommunen har derfor meddelt ejeren, at der ikke kan gives dispensation, og handicaptoilet med de korrekte pladsforhold er et af de forhold, der skal bringes på plads.

Hos Falck glæder man sig over, at lægehuset kan åbne efter planen torsdag den 1. februar, men man er også helt med på, at der er vilkår, der skal bringes i orden.

- Der har været kort tid til at finde den rigtige placering til lægehuset, så vi kunne sikre, at de cirka 2000 patienter, vi overtager efter læge Jakub Galazka, har mulighed for at komme til læge. Samtidig er vi også optaget af, at der er de rigtige adgangsforhold og et handicaptoilet, så derfor er vi meget tilfreds med, at der nu er en måned til at få de sidste ting på plads, siger Brian Schmidt fra Falck, via pressemeddelelsen.