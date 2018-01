Kvit og frit: Fabricius ordner cykelskuret

Malermester David Fabricius har sagt ja til at klare vedligeholdelsen af Tour de Pedals cykelskur, så længe han er malermester.

Grindsted: Cykelminister Hans Jørgen Mogensen fra Tour de Pedal behøver ikke længere bekymre sig om, hvem der skal vedligeholde cykelmotionisternes skur eller tilholdssted bag ved flisværket på Tingvejen. Cykelministeren har indgået en aftale med malermester David Fabricius, og den går ud på, at malermesteren vil vedligeholde alt træværk på skuret - uden beregning - så længe han er malermester. Cykelskuret blev opført for to år siden af Grindbo Byg, og udvendig er det beklædt med plader af fibercement, som ikke kræver noget særlig vedligeholdelse. Det gør til gengæld det indvendige træværk og underbeklædningen på taget. I starten var skuret råt indvendigt, men det var begyndt at blive grimt, så cykelministeren var begyndt at spekulere på at få gjort noget ved det.

Malermester Fabricius David Fabricius har været selvstændig malermester i otte år.Firmaets adresse er på Kløvervænget 5 i Grindsted er også privatadressen for familien.



David Fabricius udfører malerarbejde for både private og erhverv.

Skal kun pletmales - Jeg kendte ikke David, men jeg så, at han var inde hos min nabo, og jeg spurgte, hvem malermesteren var. Min nabo sagde, at det er den bedste maler i byen. Jeg kontaktede ham, og vi mødtes ved cykelskuret, så han kunne se, hvad det handlede om, fortæller Hans Jørgen Mogensen. De indgik en aftale, der betød, at David Fabricius malede skuret indvendig. Det skete i efteråret, og fremover vil malermesteren så kigge ud til skuret ind i mellem og sørge for, at det altid ser pænt og indbydende ud. - Det fik en gang grundmaling og to gange hvid træbeskyttelse. Jeg brugte vel 30 liter, og nu kan det holde i mange år. Det skal højst pletmales en gang imellem. Det er jo lækkert at være i omgivelser, der er pæne, mener David Fabricius.

I hundeskoven Han kommer meget i hundeskoven, der ligger ved siden af skuret, og derfor er det nemt for ham at holde øje med, at det ser pænt ud. - Der er faktisk en hel del, der bruger skuret. Det kan jeg se i skraldeposen, siger Hans Jørgen Mogensen. Malermesteren mener, at der er tale om en overskuelig opgave, som han gerne vil hjælpe med. - Jeg synes, at det var synd, at det ikke var så pænt mere. Og selv om det ikke er gratis, så kan jeg godt lide at hjælpe. Og jeg gør det ikke for reklamens skyld, men vi lever i en lille by, hvor vi må hjælpe hinanden, mener David Fabricius.

Selvstændig i otte år Han har været selvstændig malermester i otte år, og der er kun ham i firmaet, så han har masser at arbejde. - Jeg har det bedst med at være mig selv. Min kone er sygeplejerske med skiftende arbejdstider, og vi har to små børn. Så er det rart at kunne flexe med tiden. Den frihed er rar at have, siger David Fabricius. Han bruger ikke meget krudt på opsøgende arbejde, men alligevel mener han, at der er rigeligt travlt. - Jeg har et godt netværk og vi er flere små malermestre, der hjælper hinanden, hvis det brænder på, siger David Fabricius. Han laver en del flyttearbejde for både private og erhverv, og der kommer noget hele tiden. - Det er meget blandet, hvad der kommer. Men laver du et godt stykke arbejde til den rigtige pris, og du er glad og smilende, så rygtes det, og det er den bedste reklame, man kan få, siger David Fabricius.