Grindsted: Et færdselsuheld på Egebjerg Landevej/Tingvejen i Grindsted mandag formiddag klokken 9.10 endte i en del materiel skade, og de to implicerede kvinder måtte også en tur med ambulance til tjek i Esbjerg for eventuelle skader.

Uheldet skete, da en 29-årig kvinde fra Glejbjerg kom kørende i sydvestlig retning ad Tingvejen og skulle dreje til venstre ad Egebjerg Landevej. Hun overså den holdende bilen, der ventede på at dreje samme vej. Den var ført af en 33-årig kvinde fra Ansager.