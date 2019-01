Kvinde i totalskadet bil kunne selv kravle ud og ringe efter hjælp

Billund: En 47-årig kvinde fra Hejnsvig var tirsdag klokken 18.56 ude for et solouheld, da hun kom kørende med 70-80 kilometer i timen ad Grenevej i Billund. Hun mistede herredømmet over bilen, der skred ud og ramte ind i et træ i den modsatte side af vejen.

Bilen blev totalskadet, men kvinden var i stand til selv at kravle ud og ringe efter hjælp. En ambulance kom til stedet, og kvinden blev kørt til observation på skadestuen i Kolding. Her kunne man konstatere, at hun ikke var kommet noget alvorligt til. Det oplyser vagthavende ved Sydøstjyllands Politi