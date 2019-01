Grindsted: En 39-årig kvinde fra Grindsted var torsdag morgen ved at få håret i klemme i postkassen, da hun blev kontaktet af en udenlandsk mand, som tilsyneladende ville hjælpe hende.

Kvindens telefon ringede klokken 7.49 om morgenen fra et udenlandsk nummer, og personen i den anden ende præsenterede sig som værende fra Microsoft. Manden forklarede, at han kunne se, at kvindens computer var blevet hacket, og det problem ville han naturligvis gerne hjælpe hende af med. Han fik derfor kvinden til at udlevere alle adgangskoder, NemID og hendes bankoplysninger.

Da kvinden kunne se, at hendes computer begyndte at blive fjernstyret, blev hun alligevel mistænksom og alarmerede politiet.

- Hvis man ikke har tegnet en kontrakt med et softwarefirma, så ringer de altså ikke for at hjælpe en. Så når der ringer en fra et udenlandsk nummer og siger, at han er fra Microsoft, så er det en, der er ude på at snyde, hvis man altså ikke direkte har lavet en aftale med firmaet om det, siger fungerende vicepolitiinspektør Mikkel Ross fra Sydøstjyllands Politi.