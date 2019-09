Grindsted: Coop, der står bag Kvickly, vil gerne beholde deres kunder i rigtig mange år.

Det er en af årsagerne til, at butiksbestyrelsen i Kvickly i Grindsted har fået Jacob Søndergaard - der er manden bag tv-programmet "Rigtige Mænd" - til at komme til byen og holde foredrag. Det sker på Ungdomsgården torsdag den 26. september klokken 19.00.

Foredraget handler om, at energi, overskud og handlekraft måske er en by i Rusland for mange. Man synes måske, at det er besværligt at komme i gang med en sundere livsstil og ikke mindst holde fast i den.

Men hvis man har lyst til at få en simpel tilgang til ernæring - også i en travl hverdag - så skulle du måske møde op på Ungdomsgården og høre Jacob Søndergaards foredrag. Han leverer strategier, der er lette at forstå og så kombinerer han foredraget med underholdende røverhistorier fra hans virke som coach de seneste 15 år.

- Vi har fået Jacob Søndergaard til at komme, fordi det stemmer overens med det, som Coop gerne vil med hensyn til sund livsstil. Vi skal jo gerne beholde vores kunder længe, mener varehuschef i Kvickly i Grindsted, Thomas Dahl.