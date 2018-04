Kurt har jubilæum

Kurt Neermann, Hedensted, fejrer onsdag den 2. maj 25-års jubilæum i Lego Koncernen.

Kurt blev i 1993 ansat som Systemudvikler i IT-afdelingen. I 1995 flyttede Kurt til fabrikken på Kornmarken og fik ansvaret for vedligehold af IT systemet.

Kurt har i de 25 år altid udvist en positiv livsholdning og har klart gået foran, når der har stået forandringer for døren. Hans humoristiske side er også med til at dagene indeholder nogle gode grin eller fjollede historier.Kurt har over årene opbygget en dybdegående, bred og høj teknisk viden indenfor vedligehold, CMMS systemer, indkøb, lagerstyring og dybdeborende analysearbejde. Kurt var i 2007 med til at modtage Den Danske Vedligeholdelses forenings masterpris for brugen af nøgletalsanalyser.

Jubilæet fejres ved en åben reception på dagen klokken 13.30 - 15 i kantinen på Kornmarken.