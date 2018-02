Kursus hjælper slægtsforskere

Grindsted: Grindsted og Omegns Slægt og lokalhistorisk forening inviterer til kursus i slægtsforskning. Det foregår onsdag den 14. februar klokken 19 i Magion - i lokale 2.Jørgen Dieckmann Rasmussen vil fortælle om, hvordan man får startet og hjælper med gode tips til relevante hjemmesider. Der vil også blive mulighed for at tilmelde sig til et kursus i slægtsforskning, som vil køre over 3 lørdage i Magion. Prisen for aftenen er 80 kroner inkl. kaffe. Tilmelding foregår til Judith.