Kimen blev lagt - men Lotte Lambæk blev ikke skabt. Hverken som menneske eller som Lotte på Vestre Skole. Det skete først langt senere i livet - at hun tog det faktum til sig, at hun var anderledes - og at det var godt. På lørdag holder Esbjerg-kunstneren tale som tidligere elev på Vestre Skole.