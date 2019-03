Kun slået af Rolex: Lego er verdens næstbedste brand

- Det afspejler den dedikation, vores medarbejdere viser hverdag for at bringe Lego frem til børn i hele verden, siger Lego-direktør Niels B. Christiansen i en pressemeddelelse.

Billund: Lego er verdens næstbedste brand. Billund-virksomheden er for niende år i træk blevet placeret i top-10 på listen over firmaer med verdens bedste brand. Listen, som er lavet af Reputation Institute, toppes af det schweiziske ur-firma Rolex, mens Lego har et bedre brand end både Walt Disney, Adidas og Microsoft.

Vigtig baggrund

Det er for Lego langt fra ligegyldigt at blive placeret så højt.

- Det vigtige ved rangordningen er, hvad der ligger bag den; at børn og forældre fra hele verden forstår og anerkender vores mål om positivt at påvirke verden for fremtidige generationer og levere legeoplevelser, der hjælper børn med at udvikle de essentielle færdigheder, de har brug for i fremtiden, lyder det fra Niels B. Christiansen