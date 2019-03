Kun godt 3000 gæster: Bolig- og livsstilsmessen kommer igen næste år

Selvom antallet af gæster har været halvdelen af det ønskede, er Leif Sole og Johnny Hansen klar til at holde bolig- og livsstilsmesse igen næste forår.

Grindsted: Bolig- og livsstilsmessen er kommet for at blive. Ihvertfald kommer den igen samme tid næste år. Det tør arrangørerne godt at love. - Vi har allerede reserveret hallen samme weekend næste år, smiler Leif Sole, som sammen med Johnny Hansen står for det nye koncept, som har afløst den tidligere forårsmesse. Det i messesammenhænge nye makkerpar havde håbet på 6000-7000 besøgende, men det besøgstal nåede messen slet ikke op på. Et forsigtigt skøn søndag eftermiddag lyder på 3000, måske 3500 gæster. - Økonomisk hænger det sammen, men vi havde da håbet på flere, siger Johnny Hansen og indrømmer, at han hang lidt med mulen lørdag aften efter en lørdag med meget få gæster: - Jeg aner ikke, hvad det skyldes. Måske, at det var fastelavn. Men det er dejligt at se, at der kommer mange i dag.

Foto: Chresten Bergh Jeanette Elbæk spillede og sang ved bolig- og livsstilsmesse i Magion. Foto: Chresten Bergh

Godt koncept Netop det selv at være til stede blandt gæsterne har betydet meget. - Vi får feedbacken umiddelbart fra dem, vi har solgt en stand til. Jeg kan godt lide, at vi står ansigt i til ansigt med dem i stedet for bare at være videre og i gang med en ny messe et andet sted. I forhold til at have kunder i Kontorbutikken, møder vi folk på en anden måde her og har mere tid til at snakke, siger Johnny Hansen. Makkeparret har i løbet af weekenden kunnet sole sig i positive tilbagemeldinger om selve konceptet. - Udstillerne er godt tilfredse med de rammer, vi har givet dem, og det er også dem, der har været med til at holde vores humør oppe, da vi lørdag gik og undrede os over, hvor alle gæsterne blev af, siger Leif Sole.

To årlige messer I løbet af det næste år kan Grindsted se frem til to messer: Leif Sole er allerede godt i gang med næste julemesse, og en messe i foråret bliver det altså også til. Hvad de to arrangørerne vil gøre anderledes ved den næste bolig- og livsstilsmesse, er det endnu for tidligt at sige en hel masse om. - Vi får en tilbagemelding fra udstillerne, og vi vil lytte meget og tage ved lære af det, de siger, lover Johnny Hansen.