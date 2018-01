Kun fem ville være med: Frivilligråd mangler nye medlemmer

- Jeg synes ellers, vi har prøvet at holde kurser og møder. Vi mangler især to fra Billund. Her kniber det rigtig meget at få folk fra - og det er det samme i andre råd og bestyrelser, siger Gurli Hansen.

Fordi det er vigtigt at have repræsentanter fra så mange områder som muligt, og fordi alle har hver deres kontaktflade.

- Jeg ved ikke helt, hvorfor vi ikke er så mange, og jeg er da lidt skuffet, men nu har vi sagt, at vi hver især skal finde én, for vi vil gerne være otte, siger Gurli Hansen.

De nye kandidater i rådet er Troels Gydum, ÆldreSagen, Grindsted Lokalafdeling, Lise Nielsen, Sdr. Omme Landsbyråd og Birthe Riddersholm, Grindsted Menighedsråd. Rådets medlemmer modtager ikke befordring eller diæter i forbindelse med arbejdet. Kommunen afholder alene forplejningsudgifter, som der er afsat midler til.Frivilligrådet er det formelle forum for samarbejdet mellem de frivillige sociale organisationer og kommunen, som kan sikre at de frivillige organisationers interesser og erfaringer bliver inddraget i kommunens arbejde.

Uvurderligt arbejde

Også udvalgsformand for voksenudvalget, Robert Terkelsen (V) synes, det er ærgerligt, at der ikke er flere medlemmer i rådet. For ham er det vigtigt, at der er en geografisk spredning i medlemmerne. De nuværende dækker Sdr. Omme, Vorbasse og Grindsted.

- Det er vigtigt for at få det hele med, og vi vil tage det op på et dialogmøde med rådet, om vi politisk kan gøre noget mere for at gøre det mere attraktivt, siger Robert Terkelsen, der har en teori om, at nogle måske har den opfattelse, at behovet ikke er så stort på grund af frivilligkoordinator Erhardt Fisker.

- Men faktisk er frivilligrådet en tæt samarbejdspartner for ham, siger Robert Terkelsen, der ser det som et meget vigtigt område:

- Det er ikke så godt, hvis de en dag siger, at nu gider de ikke mere, for det arbejde, de frivillige sociale foreninger gør, er ubetaleligt.