Kun få politikere har fået trusler

Billund Kommune: Direkte trusler har de færreste byrådsmedlemmer oplevet.

Socialdemokraten Arne Thomsen har oplevet at modtage to anonyme breve: Et forud for sidste valg, og et, mens han sad i byrådet sidste gang. Begge gange var brevene uden frimærke og blev afleveret direkte i hans postkasse.

Her stod, at han var "uduelig", og at afsenderen håbede, han ikke ville blive genvalgt. Arne Thomsen viste brevene til sin gruppe og fik den tilbagemelding, at han ikke skulle tage sig af dem. Men oplevelsen fyldte alligevel.

- Man bliver mærkelig ved det. Jeg har da tænkt meget over, hvem jeg kan have genereret så meget, at vedkommende ville henvende sig på den måde i stedet for, at vi kunne have talt sammen, siger Arne Thomsen, der formoder, at brevene har været fra den samme person.

Også Ratch (S) har oplevet at få trusler. Det skete, da han var meget involveret i debatten om at bygge Globen (forgængerprojektet til Magion).

- Det ligger mange år tilbage, men det glemmer jeg aldrig. Jeg blev både ringet op, og til et høstmarked blev jeg nærmest overfaldet af en mand, som spurgte hvorfor f...... jeg ville bruge så mange penge på en klods i byen. Han kom så senere hen og undskyldte sin opførsel.