Kulturskoleleder: - Musiktalenter kan også have brug for en coach

Billund kommune: Flere peger på, at også kulturelt interesseret unge kunne få et løft og et miljø at være en del af, hvis også det kulturelle området blev inddraget i Billund Talentudviklingsprojekt.

- Man kunne sagtens forestille sig noget, der byggede oven på kulturskolen - for dem, der vil endnu mere, siger Mads Helbo (RV).

Kulturskolen, som i forvejen har en talentlinje for musikere og masterclasses for malere, har endnu ikke været involveret i IKA-projektet, men leder Per Weile Bak er åben for et samarbejde.

- Det er super interessant at arbejde på tværs af idræt og kultur, for eksempel med motivation. Jeg tænker også, at der inden for sådan noget som mental forberedelse er meget at hente i idrætsverdenen. Musikere kan også have brug for en coach, men i vores verden er det mere tabubelagt. Man var nærmest en pjevs, hvis det var noget, man havde brug for, siger han.

Per Weile Bak ser også, at sport og idræt mødes andre steder:

- Nogle gange gør det ondt. Så får man brug for at arbejde med sin motivation.