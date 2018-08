Kulturformand om ja til Karensminde-projekt: - Når vi tænker stort, kan vi ligeså godt tænke rigtig stort

Der er store perspektiver i at udbygge Karensminde til et unikt museum for barndommens minder, mener unge- og kulturudvalget.

Grindsted: Det første ja er sikret. Torsdag aften nikkede politikerne i unge- og kulturudvalget godkendende til, at Billund Kommune arbejder videre med ideen om at gøre Museumsgården Karensminde til et fyrtårnsprojekt i international klasse. - Vi ser nogle klare perspektiver i at få skabt en turistattraktion i Grindsted, og vi ser et stort potentiale i at arbejde videre med ideen om et "museet for barndomsminder", som ligger helt i Børnenes Hovedstads ånd. Karensminde har noget unikt, som det er nu, men hvis vi vil noget mere, er vi nødt til at udbygge det. Og når vi tænker stort, kan vi ligeså godt tænke rigtig stort, for så kan vi få nogle sjove spillere på banen, siger Stephanie Storbank, formand for unge- og kulturudvalget.

Sagen kort Det har længe været bestemt, at Billund Kommune skal bygge nyt museum ved Karensminde i Grindsted, hvor alle museumsaktiviteter skal samles.



Nu ligger der tre konceptforslag klar til, hvordan et nyt museum kan se ud. De tre scenarier strækker sig fra en simpel model til 28 millioner over en mellemmodel til 70 millioner til en luksusmodel af international karakter til 120 millioner kroner.



Politikerne får i august præsenteret tre scenarier for udvidelsen af Karensminde. Det er koncepter, så der er ikke noget på tegnebrættet endnu, men politikernes valg sætter ambitionsniveauet for udvidelsen.



Politikerne i unge- og kulturudvalget har drøftet sagen, og de anbefaler byrådet at gå videre med den store model.



Byrådet tager stilling 28. august.

Ekstern finansiering Hun understreger, at projektbeskrivelsen bare er en ramme. Hvis byrådet følger unge- og kulturudvalgets anbefaling, begynder arbejdet med at finde de 'sjove spillere' i form af fonde, der kan hjælpe med ekstern finansiering. Med en anslået pris i 120 millioner kroners-klassen er det nemlig mere, end hvad Billund Kommune selv kan klare. - Det er også interessant at få fonde ind, i forhold til hvad de kan bidrage med af ekspertise og ideer. Derfor låser vi os heller ikke fast på, hvad scenariet indeholder i projektbeskrivelsen lige nu. Det kan være, at det ender med noget anderledes. Det vigtigste er, at Billund Kommunes værdier i form af leg, læring og kreativitet er med i det endelige projekt, og at det også bliver et museum for børn og barnlige sjæle, siger udvalgsformanden.