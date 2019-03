Per 1. april adskilles kultur- og ungdomsskolen igen efter fire år i parløb. En økonomisk håndrækning får leder til at se fortrøstningsfuldt på fremtiden.

De to skoler bevarer kontorfællesskabet i Billund Centret, og Per Weile Bak forestiller sig, at de også i fremtiden vil arbejde sammen om gallashows i stil med det, der den 7. april ruller over scenen i Magion.

- Nu har vi en platform at stå på. Det skal nok gå, lyder det fortrøstningsfuldt fra Per Weile Bak.

Han frygtede ellers, at det især ville gå ud over kulturskolen, at man nu mister samdriftsfordelene. Med opsparingen undgår man dette.

- Vi får en god start med den opsparing. Så lige nu ser jeg, at der er ro på økonomien, siger Per Weile Bak.

Det skyldes ikke mindst, at de to skoler får lov til at beholde og dele den opsparing, den samlede institution har gjort. Dermed indleder begge en ny sæson med knap 450.000 kroner ekstra på kontoen.

Billund Kommune: Ungdoms- og kulturskolen skal igen skilles ad - i en kulturskole og en ungdomsskole. Det sker per 1. april, og selvom adskillelsen er imødeset med en vis skepsis i begge skoler, ser Per Weile Bak, leder af begge, optimistisk på fremtiden.

Billund Ungdomsskole og Billund Kulturskole blev i 2015 lagt sammen og stod i fællesskab for det store gallashow i 2017.7. april er elever fra begge skoler igen engageret i et nyt gallashow. Ungdomsskolen har siden i sommer været uden teamleder. Nu skal der ansættes en ny leder.

Mere samarbejde

Baggrunden for at adskille det, som fra flere sider er betegnet som stærkt og nytænkende, er en ny forvaltningsstruktur.

- Med sammenlægningen dengang fik vi skabt en institution, som var sjældent set herhjemme. Vi var blandt de første i landet. Nu har præmisserne ændret sig, kulturområdet hører under plan og erhverv, og der er store muligheder i at tænke kulturområdet ind i byudviklingen. For ungdomsskolen kunne det bringe den for langt væk fra skoleområdet. Derfor synes vi, det er bedst at skille dem ad igen, lød det fra Stephanie Storbank (V), formand for unge- og kulturudvalget, da byrådet forleden vedtog skilsmissen.

Ungdomsskolen har udover klubber og traditionel ungdomsskoleundervisning mere skolerettede opgaver og driver blandt andet kommunens integrationsklasse.

- Vi håber med det her, at ungdomsskolen kan være med til at understøtte undervisningen i folkeskolen og måske oprette flere, midlertidige tilbud, lød det også fra Stephanie Storbank.