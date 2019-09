Kultur- og fritidsråd har delt penge ud

Billund Kommune: Kultur- og fritidsrådet har kigget på ansøgninger til forskellige puljer og delt penge ud.

Således er der 15.375 kroner på vej til Grindsted Badmintonklub, der ønsker at få malet fem badmintonbaner op i hal 3 i Magion. Det skal gøre det mere attraktivt for foreningens træningshold, tiltrække nye medlemmer samt give et mere professionelt udtryk ved afvikling af stævner.

12.000 kroner skal sikre, at SOIF Fodbold blandt andet kan holde et opstartsarrangement, en informationsaften og få fælles trænerdragter i forbindelse med et nyt klubsamarbejde.

7250 kroner går til Idræt om dagen, der dermed får tilskud til nye bobborde og et spil curling. Idræt om dagen oplever fremgang i medlemstallet og har derfor brug for mere udstyr.

837 kroner er på vej til Billund Kunstforening som et tilskud til reklamebannere, der skal være med til at synliggøre foreningens kunstudstillinger.